岐阜県内の東海道新幹線の線路内に立ち入ったとして、自称無職の82歳の男が現行犯逮捕されました。 警察によりますと、17日午後7時半すぎ、関ケ原町山中にある東海道新幹線の線路内で、「新幹線の線路内に人が立ち入っている。上り線の線路内で座っている」などとJR東海の職員から110番通報がありました。 職員が現場付近を捜索したところ、線路上にいた自称・中津川市に住む無職の坂口良雄容疑者(82)を発見し、現行犯逮捕しまし