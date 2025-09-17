◆ソフトバンク11―8西武（17日、みずほペイペイドーム）西武の渡部聖弥が2回に10号ソロを放ち、球団では2003年の後藤武敏以来22年ぶり7人目となる新人選手の2桁本塁打を達成した。ソフトバンク先発のリバン・モイネロが投じた149キロ真っすぐを右翼ポール際へ。「高めに浮いてきたところをしっかりとたたくことができた」とコメントした。3回までに10点差をつけられた打線は渡部聖を含めて今季最多タイの1試合4本塁打。8