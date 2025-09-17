アウェーで上海海港（中国）に3得点で快勝した神戸の大迫＝17日（ゲッティ＝共同）サッカーのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）は17日、東地区の1次リーグ第1戦が行われ、J1を2連覇中の神戸がアウェーで上海海港（中国）に3―0で快勝した。前半にエリキ、宮代、大迫が得点を重ね、無失点で乗り切った。1次リーグは東西12チームずつに分かれて争い、各8位までが決勝トーナメントに進む。（共同）