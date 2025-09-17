１７日午後１０時４８分頃、ＪＲ東海道線の大磯―二宮駅間で、隣を走る貨物列車の運転士から動物と衝突したとの申告があった。この影響で東海道線は東京―熱海駅間の上下線で運転を見合わせていたが、点検や安全確認を行ったうえで同１１時３５分に再開した。