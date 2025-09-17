◆アジア・チャンピオンズリーグエリート▽第１節神戸３―０上海海港（１７日・浦東フットボール・スタジアム）４度目の出場となる神戸はアウェーでの初戦を３―０で勝利した。前半１９分、ＦＷエリキがエリア手前で元日本代表ＦＷ大迫勇也からパスを受けると、右足でゴール左上へ突き刺した。この１点で上海海港に火がつき、反撃をうけたが、前半２７分にはＧＫ前川黛也がスーパーセーブ。同３２分には左手一本で止める好