ボートレース住之江の「日本モーターボート選手会会長杯争奪２０２５ダイスポジャンピーカップ」が１７日、開幕した。藤井公人（２７＝福岡）は前期Ｆ２にもかかわらず「Ｆ休み明けにＦを切ってしまって…。来期のＢ２が確定しました」と満身創痍。それでも「準優に乗りたい」と勝負から降りてはいない。今節は地元の権藤俊光と話をする場面が多いが「権藤さんは、自分の師匠の仲谷（颯仁）さんと同期なので、今節は権藤さ