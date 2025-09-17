震度５弱の揺れを観測した十島村・諏訪之瀬島には７８人が暮らしています。住民に現地の様子を聞きました。 諏訪之瀬島学園の原口忠大教頭は、「震度5弱の地震がきたあとに激しい縦揺れがあって、5分ぐらい小さな地震が起きたり立て続けに続いている。今役場からの放送が流れているところ。」 Q．どういう揺れ？ 「縦揺れ。家の中にあるものが倒れてくるような感じ。学校にすぐ行ったが。学校はなにか倒れている様子はなかった