日本時間２３時３０分に米週間石油在庫統計（09/06 - 09/12）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 週間石油在庫統計（09/06 - 09/12）23:30 予想N/A前回393.9万バレル（原油在庫・前週比) 予想N/A前回145.8万バレル（ガソリン在庫・前週比) 予想N/A前回471.5万バレル（留出油在庫・前週比)