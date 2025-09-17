「広島１−６阪神」（１７日、マツダスタジアム）阪神が広島に快勝し、森下翔太外野手（２５）が４安打２打点の活躍をみせた。巨人、オリックスで活躍した谷佳知氏は森下の打撃について、「４安打それぞれに内容があった。今季の大きな成長を改めて感じさせられた」と称賛した。１打席目は内角の真っすぐをうまく払って左線へ二塁打。谷氏が高く評価したのは、三回２死二塁での中前適時打だ。「２球で追い込まれた後、外角低