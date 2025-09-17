阪神は１７日、広島戦（マツダ）で６―１と快勝。ただ、不動の４番を任されていた佐藤輝明内野手（２６）が今季初めてベンチ外となりスタメンから姿を消した。藤川球児監督（４５）が「まあ、超人ではないということです。体調調整だけで休ませることはないですから」と説明したように、コンディション不良とみられる。試合開始前にスタメンが発表された際、左翼席に陣取った虎党からはどよめきが響き渡った。佐藤輝は１５日の