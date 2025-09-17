◆世界陸上第５日（１７日・国立競技場）陸上の世界選手権東京大会第５日は１７日、国立競技場で行われ、２００メートル予選の男子は鵜沢飛羽（ＪＡＬ）が２０秒３９の６組３着で１８日の準決勝に進んだ。女子は井戸アビゲイル風果（東邦銀行）が２２秒９８の５組５着で突破。この種目で日本勢が準決勝に臨むのは２０１１年大会以来。男子の飯塚翔太（ミズノ）と水久保漱至（宮崎県スポーツ協会）は予選で姿を消した。男子や