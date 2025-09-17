アニメ『クレバテス-魔獣の王と赤子と屍の勇者-』の第2期が制作されることが決定した。第2期タイトルは「クレバテスII-魔獣の王と偽りの勇者伝承-」となり、新たなロゴが解禁された。【画像】1期は評判良かった！『クレバテス』第2期制作決定また、キャラクターデザイン・佐古宗一郎描き下ろしによる記念ビジュアルも公開。さらに、原作・岩原裕二からお祝いコメントも到着した。ドレルとの戦いに終止符を打ち、ルナを母の元