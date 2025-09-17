【MLB】ドジャース6ー9フィリーズ（9月16日・日本時間17日／ロサンゼルス）【映像】大谷、爆速50号→投手の様子がおかしくなる9月16日（日本時間9月17日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズの一戦で、ドジャース・大谷翔平の爆速50号と被弾した投手のリアクションが話題となっている。8回裏ドジャースの攻撃。この回先頭で打席に入った1番大谷は、代わったばかりのフィリーズ2番手デー