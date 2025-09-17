力の差を見せつけられた。９月17日に行なわれたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の第１節で、中国の上海海港はホームでヴィッセル神戸と対戦。19分にエリキ、40分に宮代大聖、44分に大迫勇也の得点を許し、前半だけで３失点を喫する。後半は猛攻を繰り出すも、神戸の粘り強い守備を崩しきれず。結局、０−３で完敗。この一戦を母国メディアの『直播吧』も報道すると、以下のような声が集まった。 「