◇パ・リーグ楽天3―2日本ハム（2025年9月17日楽天モバイル）楽天の宗山塁内野手（22）が4回1死一塁で伊藤から右前打を放ち、100安打に到達。続く浅村の一時勝ち越しとなる左翼線への適時二塁打を演出した。6回にも伊藤から再び右前打。「（100安打は）正直気にしていない。しっかり投げ切られたら、なかなか打つのが難しいピッチャー。そこを前に飛ばせたので、そこは良かった」とうなずいた。遊撃守備では6回先頭で