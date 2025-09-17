【ニューヨーク共同】17日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、午前10時現在は前日比280.59ドル高の4万6038.49ドルを付けた。米連邦準備制度理事会（FRB）が17日まで開く連邦公開市場委員会（FOMC）で利下げを決めるとの期待感から、買い注文が優勢となった。