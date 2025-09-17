◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島１―６阪神（１７日・マツダスタジアム）阪神・村上頌樹投手が６回５安打１失点で自己最多を更新する１２勝目を挙げた。１点リードの３回、小園に同点打を献上したが最小失点。８三振を奪い、リーグトップの奪三振数を「１３２」に伸ばした。同２位の巨人・山崎、中日・高橋宏に１０個差をつけ、最多奪三振にも前進。「狙って取るタイプじゃない。（数字が）ついてきているのはいい。どうなるかまだ