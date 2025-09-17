タレントの梅宮アンナさん（53）が17日、ファッションブランドのイベントに、夫でアートディレクターの世継恭規さんと登場。夫婦でのエピソードを明かしました。梅宮さんは5月に世継さんとの結婚を発表し、今回初めて夫婦そろって公の場に登場しました。報道陣の前で幸せそうな表情を見せた梅宮さんは「私たちとしては手をつないだりとかっていうのが、日常の普通のことですね」とコメント。また、最近特に記憶に残っている夫婦の