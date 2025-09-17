京都発のライフスタイルブランド「よーじや」が、イラストレーター原田治さんの「OSAMU GOODS®」と初コラボ♡2025年10月1日より全国のよーじや店舗・公式オンラインショップで数量限定販売。あぶらとり紙やハンドクリーム、クリアポケットポーチなど、日常で使える定番アイテムが、かわいらしいキャラクター入りパッケージで登場。見た目も使い心地も楽しめる特別なコ