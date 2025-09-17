◆ソフトバンク11―8西武（17日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの上茶谷大河投手（29）の2軍再調整が決まった。大量リードの展開で3番手で登板して、2回を4安打4失点と3試合連続で失点していた。7点リードで登板した7回は三者凡退に抑えたが、2イニング目となった8回にセデーニョの2ランなど4本の長短打を集められて、4点を失った。試合後、小久保裕紀監督は「1軍で投げる姿をあまり見ていなかったので投げさせた。