◆陸上世界選手権（東京・国立競技場）大会6日目の18日は、男子400メートル決勝に注目だ。前回東京で開催された1991年大会での高野進（7位）以来、34年ぶりにファイナルに進んだ中島佑気ジョセフ（富士通）が上位をうかがう。14日の予選では44秒44の日本新記録も樹立するなど好調を維持しており期待は高まる。22時10分開始予定。女子5000メートル予選に1万メートルで五輪と世界選手権を通じて自己最高の6位入賞を果たした