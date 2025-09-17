静岡県沼津市に住む60代の会社役員の男性が、ロマンス詐欺により暗号資産約1600万円をだまし取られる被害に遭いました。 警察によりますと、男性は2025年6月上旬、マッチングアプリで知り合った女性を名乗る被疑者から「投資をすれば結婚に必要なお金が得られる」などと、暗号資産の投資を勧められ、7月上旬までの間、相手に指示されるがまま、6回にわたり被疑者が指定したコインアドレスに暗号資産を送金したということです。