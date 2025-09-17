千葉県警察本部千葉県警船橋東署は17日、同県船橋市の60代の自営業男性が、投資会社を名乗るなどした男2人から約1億2900万円相当の暗号資産をだまし取られたと発表した。署は特殊詐欺とみて捜査している。署によると、今年1月、携帯電話に投資会社を名乗る男から電話があり、LINE（ライン）の連絡先を交換。「暗号資産は株と違ってインサイダー取引の規制がないので、もうかりやすい」などと持ちかけられ、7月までに指定口座へ