17日、東ティモールの首都ディリで、勝利を祝う抗議デモの参加者たち（共同）【ジャカルタ共同】東ティモールで議員特権に反対する抗議デモを受け、主要政党は17日、国会議員の終身年金廃止に尽力すると発表した。16日には国会が議員公用車の新規購入撤回を承認しており、デモ参加者は勝利を祝った。国会に議席を有する5政党が合同で声明を出し、議員の終身年金廃止に向けた議論を約束した。15日以降の抗議では、投石や車の