自民党の細野豪志政調会長代理、立憲民主党の辻元清美参院議員、政治アナリストの伊藤惇夫氏が１７日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、自民党総裁選で論点の一つとなっている野党連携のあり方などを巡って議論を交わした。細野氏は、政策ごとに野党と連携する「部分連合」について、「スピードが非常に遅い。３年も４年もこれでやるのは難しい」と指摘。伊藤氏も「今後、連立を拡大していかないと政権は安定しない」と