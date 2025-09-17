BTSらを輩出しているHYBE MUSIC GROUPのBIGHIT MUSICレーベルから、8月にデビューした新ボーイズグループ『CORTIS』の楽曲が、米ビルボードチャート2部門にチャートイン。BTS、BLACKPINKらに続く快挙を達成しました。公式サイトによると、『CORTIS』はBTSやTOMORROW Ｘ TOGETHERが所属するHYBE MUSIC GROUP傘下のレーベルBIGHIT MUSICから6年ぶりにデビューした新人グループ。MARTIN（マーティン）さん（17）、JAMES（ジェームス）