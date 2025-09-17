「ソフトバンク１１−８西武」（１７日、みずほペイペイドーム）両チーム計２７安打の打撃戦となったが、ソフトバンクが逃げ切った。そして２位で追いかけてくる日本ハムが敗れたためマジックナンバーは２つ減って、ついに一桁の「９」に突入した。三回までに先発全員安打を記録して１１−１と大量リードを奪ったところからリリーフの尾形と上茶谷がぴりっとせず猛烈な追い上げに、最後は守護神の杉山を投入せざるを得なかっ