◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島１―６阪神（１７日・マツダスタジアム）阪神・藤川球児監督が、今季初めてベンチ入りメンバーを外れて欠場した佐藤輝に関して「超人ではないということですね。体調調整だけで休ませることはないですから」と言及した。３８本塁打、９６打点でリーグ２冠の佐藤輝は試合前練習に参加していたが、プレーボール前に球場を離れた。コンディション不良があったとみられる。指揮官は「この選手が出るから