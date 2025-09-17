ロックバンド「ＫｉｎｇＧｎｕ」のメインボーカル・井口理（さとる、３１）が１７日、バンドの公式サイトで一般女性と結婚したことを発表した。井口は「私事ではありますが、この度かねてよりお付き合いさせて頂いている方と入籍致しました」と報告。「今後は今まで以上に気を引き締めて、ＫｉｎｇＧｎｕの音楽やそれを聞いてくださる皆様への感謝を忘れず、より一層自分の活動と向きあっていきたいと思います」と決意も示