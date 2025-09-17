◆パ・リーグ楽天３ｘ―２日本ハム（１７日・楽天モバイル）４番・ＤＨでスタメン出場した楽天のルーク・ボイト内野手が、延長１１回２死一塁で斎藤の１５２キロのスプリットをたたき、中堅手の頭上を越える適時二塁打。今季９度目のサヨナラ勝ちを呼び込む当たりに「本当に大きな勝利だったと思う。応援ありがとうございます」とファンへ感謝した。来日初のサヨナラ打に二塁ベース付近でチームメートから祝福のウォーターシャ