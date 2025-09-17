日本時間２２時４５分に発表になったカナダ中銀の声明を受けてカナダドルはやや売りの反応を見せている。政策金利は予想通りに０．２５％引き下げた。声明では利下げに関するガイダンスを削除したほか、カーニー首相の米国への報復関税撤廃で消費者物価の上昇リスクが低下したと言及したほか、リスク・不確実性に注視し慎重に対応するとしている。 カナダ円は１０６円台前半に下落しているが、大きな動きには至