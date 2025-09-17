◆世界陸上第５日（１７日、国立競技場）男子２００メートル予選で、昨年のパリ五輪代表の鵜沢飛羽（とわ、２２）＝ＪＡＬ＝が２０秒３９（無風）の６組３着で１８日の準決勝に進んだ。７月の日本選手権で３連覇を果たし、８月は日本歴代３位タイの２０秒１１をマークするなど好調ぶりを発揮。２００３年パリ大会で３位の末続慎吾、１７年ロンドン大会で７位のサニブラウン・ハキームに続く、日本勢３人目のファイナルへ、まず