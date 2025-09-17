◇セ・リーグ広島1―6阪神（2025年9月17日マツダ）広島は阪神に敗れ、2年連続のシーズン負け越しが決まった。打線は1点を追う3回に小園が8試合連続安打となる中前適時打を放ち、一時同点に追いついたが、先発・床田が6回に捕まった。無死一、三塁から木浪に勝ち越しの中前適時打を浴びると、なおも無死一、二塁で三塁手・佐々木の失策が絡み、この回3失点。打線も4回以降、沈黙した。阪神戦は5連敗で、同戦シーズン18敗目