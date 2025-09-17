◇パ・リーグ西武8―11ソフトバンク（2025年9月17日みずほペイペイD）西武のドラフト2位・渡部聖弥が2桁本塁打をマークした。0―0の2回に先頭で打席に立ち、ソフトバンク・モイネロの149キロ直球を逆方向の右翼へ。ポール際に先制10号ソロを運んだ。「高めに浮いてきたところをしっかりと叩くことができた」。球団の新人では2003年の後藤武敏以来となる2桁本塁打。これで10試合連続安打とし、シーズン終盤に来て再び勢