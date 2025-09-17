2025年10月8日（水）スタートの日本テレビ系水曜ドラマ（水曜よる10時〜11時放送）「ESCAPE それは誘拐のはずだった」。桜田ひよりと佐野勇斗がＷ主演を務め、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。桜田演じるヒロイン・八神結以の目付け役・万代詩乃（ばんだいしの）役として、ファーストサマーウイカの出演が決定！詩乃は八神製薬社長秘書の一人で、結以の目付け役を担っている。普段はボディガードのような役割だが、