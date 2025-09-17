2025年9月13日、劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来の本編映像が使用された決戦CM「第3弾〜我妻善逸vs獪岳〜」が公開され、中国のネットユーザーの注目を集めている。「鬼滅の刃」は吾峠呼世晴氏の漫画が原作。主人公の竈門炭治郎（かまどたんじろう）が、鬼にされた妹・禰豆子（ねずこ）を人間に戻すために鬼を倒す集団「鬼殺隊」に入隊し、我妻善逸（あがつまぜんいつ）、嘴平伊之助（はしびらいのすけ）ら仲間と共に