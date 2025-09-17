岩屋毅外相岩屋毅外相は17日、イスラエル軍が16日にパレスチナ自治区ガザの中心都市、ガザ市で開始した地上侵攻を強く非難する談話を発表した。「深刻な人道危機を著しく悪化させるもので許容できない」と強調した。イスラエルとパレスチナが共存する「2国家解決」の前提が崩れかねないと危機感を表明。「全ての当事者に、交渉に戻り、停戦と人質解放の実現に向け誠実に取り組むよう求める」と訴えた。