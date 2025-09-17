ボートレース宮島の「ルーキーシリーズ第１６戦第１１回スカパー！・ＪＬＣ杯」は１７日、４日間で争われた予選を終了。準優３番勝負に勝ち上がるベスト１８が決定した。藤本元輝（２８＝兵庫）は４号艇で臨んだ４日目５Ｒでカドから最内を差すとバック内側を鋭伸して２着確保。３号艇が巡ってきた９Ｒはまくり差して好位へ浮上。すると高井駿弥をさばいて連続２着。２走１３点の勝負駆けに成功して得点率１２位で準優に進出し