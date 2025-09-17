ボートレースからつの「第１６回虹の松原カップ」は１７日、準優勝戦３番勝負が行われ、最終日に行われる優勝戦に出場するベスト６が決まった。飛田江己（２４＝埼玉）は準優１０Ｒ、インからコンマ１６のトップスタートを決めて逃げ切り快勝。一番乗りで優出を決めた。「スタートは勘通り。後半はメチャクチャ良かった。ターンでしっかり返ってきた。足は問題なくバランス取れて中堅上位はある」と相棒１３号機の仕上がりは上