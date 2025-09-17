ソフトバンクの小久保裕紀監督（５３）が終盤に一時３点差まで迫られながらも１１−８で逃げ切った一戦を落ち着いた表情で振り返った。チームは１７日の西武戦（みずほペイペイ）で相手先発の武内を序盤から攻略。２回に打者１１人で７点、３回にも打者１０人で４点を奪い、３回までに１１―１と圧倒した。今季３度目の先発全員安打も達成し、貯金は今季最多の「３２」。２位・日本ハムが敗れたため、ゲーム差は３・５に広がり