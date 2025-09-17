そろそろ本格的に秋支度を始めたい時期。着まわし力が高いうえにコスパも優秀な「セットトップス」を持っておくと、さまざまなシーンで活躍してくれそうです。今回は【GU（ジーユー）】から、ポロシャツ × カーディガンと、ベスト × カーディガンのセットをピックアップ。秋らしいカラー展開も魅力なので、ぜひワードローブに迎えて。 ポロシャツ × カーディガンで最旬