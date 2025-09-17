日本維新の会は、離党届けを提出した守島正衆院議員ら3人の議員を除名処分とすることを決めました。日本維新の会の守島正衆院議員、斉木武志衆院議員、阿部弘樹衆院議員の3人は、今月8日、党運営への不満などを理由に離党届を提出していました。維新はさきほど（17日夜）、党の会合で3人を17日付けで除名処分とすることを決めました。日本維新の会中司宏 幹事長「党の名誉を傷つける、あるいは党の規律を乱す行為ということ