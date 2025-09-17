石破茂首相が１７日、Ｘ（ツイッター）に投稿。「４度目の万博に来ました」と大阪・関西万博を視察したことを伝え、「ミャクミャクと再会」とうれしそうに抱き合っている写真をアップした。「グローバルスタートアップエキスポにてご挨拶させていただき、吉村知事とも面談させていただきました」と記している。「よよよ４かいもいってるんかい？」「万博４回とか暇なんですか？」「凄いです。４度目お疲れ様です」「ゲルとミ