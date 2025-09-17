チェルシーはイングランドの若き逸材確保に再び興味を示している。『TEAMtalk』によると、チェルシーは今冬クリスタル・パレスに所属する21歳のイングランド代表MFアダム・ウォートンの獲得を検討しているという。ブラックバーンの下部組織出身であるウォートンは2024年2月にクリスタル・パレスに完全移籍。昨季はシーズン途中での加入ながらもプレミアリーグ15試合に先発出場するなど加入直後から主力に定着。昨季は怪我の影響で