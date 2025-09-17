レジェンドであるティエリ・アンリ氏はCLリーグフェーズ第1節でアスレティック・ビルバオと対戦し、2-0の勝利を飾った後、古巣アーセナルは今シーズンタイトルを獲る必要があると強調した。英『METRO』が報じている。今夏待望のストライカーであるヴィクトル・ギェケレシュだけではなく、エベレチ・エゼやノニ・マドゥエケ、マルティン・スビメンディなど多くの即戦力をチームに加えたアーセナル。これまで絶対的存在だったブカヨ