新シーズンがスタートしたプレミアリーグ。早くも第4節までが終了しており、マンチェスター・シティのアーリング・ハーランドはここまえｄ5ゴールを挙げている。直近のマンチェスター・ユナイテッドとのダービーでは2ゴールを決め、チームを勝利に導いた。そんなハーランドに対し、スペインの強豪が関心を寄せている。『El Nacional』によると、ラ・リーガのバルセロナがハーランドを高く評価しており、クラブの会長であるジョアン