◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２―４巨人（１７日・神宮球場）巨人のリチャード内野手が自己最多を更新する１１号２ランを放った。２点を追う２回２死一塁で内角１４６キロ直球を左翼席へ。ポール際に舞い上がった打球を「ほんとギリギリだったんで、残ってくれって思いながら見てました」と、フォロースルーを残したまま見つめた。２１年にソフトバンクの甲斐（現巨人）と巨人の松原（現西武）がマークした育成ドラフト