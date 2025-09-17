「広島１−６阪神」（１７日、マツダスタジアム）阪神が広島に快勝し、優勝後は初の連勝となった。三回１死で、３試合ぶりのスタメンとなった近本が二塁打。２死二塁から森下が先制適時打を放った。同点とされたが、六回無死一、三塁で５番の木浪が決勝の勝ち越し適時打。佐藤輝がベンチ外となり、「５番・三塁」で起用の木浪が結果を残した。試合後、藤川監督は佐藤輝のベンチ外について、「まあまあ。超人ではないという