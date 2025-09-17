日本維新の会は17日の常任役員会で、離党届を提出していた守島正衆院議員（大阪2区）ら3人の除名処分を決めた。中司宏幹事長は記者会見で、他の議員に同調するよう働きかけたり、執行部批判を繰り返したりしたとして「党の名誉を傷つけ、規律を乱す行為があった」と説明した。3人は藤田文武共同代表の党運営に対する不満などから離党届を提出していたが、受理しなかった。他の2人は斉木武志（比例北陸信越）、阿部弘樹（比例九