ロンドン共同】英米両政府は16日、人工知能（AI）や量子、民生用原子力エネルギー分野の技術開発、関係強化に向けた協定に合意した。トランプ米大統領の訪英に合わせ、英政府が発表した。米国のマイクロソフト（MS）などIT大手が英国に計310億ポンド（約6兆2千億円）の投資約束した。協定は、創薬でのAI活用や原子力プロジェクトの加速、核融合エネルギーの共同研究推進、両国企業の連携によるAIインフラ構築が柱。英政府